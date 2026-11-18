La productora musical y DJ Mariana Bo, originaria de Sinaloa, desmintió los rumores de un supuesto romance con José Eduardo Derbez. En una entrevista, aseguró que solo mantienen una amistad, aunque disfrutan de su compañía y continuarán saliendo juntos.

Los rumores surgieron después de que José Eduardo Derbez anunció su separación de Paola Dalay, madre de su hija. La DJ y el actor fueron vistos en diversas ocasiones, desde noches de fiesta hasta una práctica de tiro, lo que intensificó las especulaciones sobre un posible noviazgo.

La relación entre Bo y Derbez se gestó a partir de la amistad de la DJ con Vadhir Derbez, hermano de José Eduardo, gracias a su conexión musical. Posteriormente, coincidieron en el programa de comedia “Par de ideotas”, donde Mariana tuvo una breve participación, lo que propició una mayor convivencia entre ellos.

Mariana Bo indicó a Ventaneando que, “hasta este momento, no existe más que una amistad” con José Eduardo Derbez. La DJ añadió que mantienen una buena relación.

”Es muy lindo, es un gran amigo”, expresó Mariana Bo al programa sobre el actor. Ella comentó que las salidas se intensificaron tras invitarlo a su fiesta de cumpleaños.

”Hice una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle”, relató. Días después, Derbez la invitó a una práctica de tiro, una experiencia que la productora calificó como “muy cool”.

Las convivencias han continuado, con la pareja disfrutando de fiestas y tiempo juntos. La violinista también reveló que ya tienen un plan futuro, pues lo invitó a asistir al festival de música electrónica Tomorrowland. “Me gusta la gente que dice sí a todo”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que su relación evolucione, Mariana Bo dijo: “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo”.

Tras sus declaraciones, Mariana Bo publicó una fotografía en Instagram de un ramo de rosas con la leyenda “Gracias”, etiquetando a José Eduardo Derbez. El actor no ha emitido comentarios al respecto.

Sandra Mariana Borrego Robles, conocida artísticamente como Mariana Bo, es una artista originaria de Culiacán. Estudió Classical Trainer en la Escuela Superior de Música y luego fusionó el violín eléctrico con la música electrónica, creando una propuesta musical única.

Su innovador proyecto le valió el reconocimiento internacional, convirtiéndose en 2022 en la primera DJ mexicana invitada a tocar en el festival Tomorrowland, donde es considerada una de las mejores del mundo. Actualmente, se prepara para otra presentación en dicho festival y un viaje a China.