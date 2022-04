El intérprete dijo ser un caballero y no hablar sobre sus relaciones y dijo que con la cantante tuvo su historia y fueron felices.

“No tuve que darle dinero de nada, nunca le compré casa. Yo no sé quién salió con ese rumor. No tuvimos que hacer nada de esa onda”, aseguró en el canal de YouTube de Yordi Rosado.

“Siempre le he deseado lo mejor, que busque al hombre correcto que la haga completamente feliz y que siga adelante. Yo la verdad soy muy feliz ahora y sigo adelante con mi vida; gracias a Dios que me mandó una mujer que me comprende.”

En la entrevista, Yordi preguntó sobre el famoso tatuaje que se hizo en honor a Belinda y éste comentó que la idea surgió de él y que incluso le insistió a Beli porque ella no quería que lo hiciera.

Al parecer el Toro del Corrido tiene una postura madura y ha superado por completo esta polémica. Está más enfocado en su pareja Gisselle Soto, una joven de 27 años que radica en Estados Unidos y se desenvuelve en el mundo del maquillaje.