$!Acompaña Carín León a Karim López en el Draft de la NBA 2026

Desde Nueva York, donde se realizó el Draft de la NBA 2026, el intérprete de regional mexicano compartió diversos momentos de la ceremonia a través de sus redes sociales, donde se le pudo observar celebrando con entusiasmo cada instante relacionado con la participación del jugador mexicano.

La presencia de México en el Draft de la NBA 2026 tuvo un protagonista inesperado fuera de la duela. El cantante sonorense Carín León acompañó al basquetbolista Karim López durante una de las noches más importantes de su carrera profesional, mostrando públicamente su respaldo al joven prospecto de Hermosillo.

🇲🇽 Carín León y Karim López, llevando el nombre de México a nuevas alturas. 🔝🎤🏀 pic.twitter.com/aOMwYT6ocx

La presencia de Carín León no pasó desapercibida entre los aficionados mexicanos, quienes rápidamente viralizaron los videos publicados por el cantante, señala elimparcial.com

A través de sus historias de Instagram, Carín León mostró cómo vivió la ceremonia desde uno de los palcos del recinto. En varios videos se observa al cantante aplaudiendo, celebrando y gritando repetidamente “¡Karim, Karim!, arriba la H”.

Las imágenes reflejan la emoción del artista por ver a uno de sus compatriotas llegar a la máxima vitrina del basquetbol mundial. Además, en sus publicaciones escribió mensajes que rápidamente fueron retomados por usuarios en redes sociales: “¿Quién dijo que la H es muda?”.

Las frases hacen referencia al símbolo de identidad que tanto Carín León como Karim López han utilizado para representar a Hermosillo, Sonora.

Durante la ceremonia, el cantante estuvo acompañado por su pareja, Meylin Zúñiga, y compartió espacio con quienes parecían ser familiares del jugador mexicano.

En las imágenes también pudo apreciarse una bandera de México colocada en el palco, un detalle que reforzó el ambiente de orgullo nacional que rodeó la participación de Karim López en el evento.