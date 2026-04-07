Acompañarán Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana a Andrea Bocelli en el Zócalo

La agrupación mexicana Los Ángeles Azules fue confirmada como invitada especial en el concierto que ofrecerá el tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento gratuito que se realizará el próximo 18 de abril.
El anuncio fue dado a conocer por Banco Plata, institución que patrocina el espectáculo como parte del inicio de sus operaciones en México. De acuerdo con la entidad financiera, la participación de la agrupación mexicana busca crear una combinación musical poco común sobre el escenario más emblemático del país.
“La cita del próximo 18 de abril será una mezcla de mundos que busca romper las etiquetas de los géneros musicales”, destacó la institución al confirmar que la banda originaria de Iztapalapa llevará su característico ritmo de cumbia al concierto, detalla afntijuana.info.
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El espectáculo se realizará a las 19:00 horas en el Zócalo capitalino y contará con acceso completamente gratuito para el público, por lo que se espera la asistencia de miles de personas para disfrutar de una noche musical que reunirá estilos distintos en un mismo escenario.
Además de Los Ángeles Azules, también se confirmó la participación de la cantante mexicana Ximena Sariñana, quien se sumará a la velada que promete unir diferentes generaciones y géneros musicales en el corazón de la capital.
El concierto forma parte de la gira con la que Andrea Bocelli celebra 30 años de su álbum Romanza, una producción que marcó su carrera internacional y lo consolidó como uno de los tenores más reconocidos del mundo.
Con esta combinación entre la voz lírica de Bocelli y la cumbia de Los Ángeles Azules, el evento apunta a convertirse en una de las presentaciones masivas más comentadas del año en la Ciudad de México.