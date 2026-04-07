Acompañarán Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana a Andrea Bocelli en el Zócalo

La agrupación mexicana Los Ángeles Azules fue confirmada como invitada especial en el concierto que ofrecerá el tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento gratuito que se realizará el próximo 18 de abril.

El anuncio fue dado a conocer por Banco Plata, institución que patrocina el espectáculo como parte del inicio de sus operaciones en México. De acuerdo con la entidad financiera, la participación de la agrupación mexicana busca crear una combinación musical poco común sobre el escenario más emblemático del país.

“La cita del próximo 18 de abril será una mezcla de mundos que busca romper las etiquetas de los géneros musicales”, destacó la institución al confirmar que la banda originaria de Iztapalapa llevará su característico ritmo de cumbia al concierto, detalla afntijuana.info.