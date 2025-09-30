Actriz creada por IA desata furia en Hollywood

“Cuando lanzamos a Tilly, la gente preguntaba ‘¿Qué es eso?’, y ahora vamos a anunciar cuál agencia la va a representar en los próximos meses”, dijo al medio Deadline. Su compañía apuesta a que la IA puede reducir significativamente los costos de producción.

Eline Van der Velden, directora de la productora británica Particle6, presentó a Tilly como una “actriz en ciernes” en Instagram y reveló en un panel en Suiza que varios agentes ya mostraron interés.

La creadora de Tilly Norwood, una actriz desarrollada con inteligencia artificial, que se volvió viral este fin de semana, defendió su proyecto frente a las duras críticas de la comunidad del entretenimiento y aseguró que se trata de “una obra de arte”.

Van der Velden señaló que las ambiciones para su personaje son altas. “Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, es nuestro objetivo”, declaró previamente a Broadcast International, de acuerdo con dw.com.

Y añadió: “La gente se da cuenta que su creatividad no debe limitarse por un presupuesto, y es por eso que la IA puede ser positiva”.

El proyecto reaviva tensiones en Hollywood, donde el uso de la IA fue un punto clave en las huelgas de actores y guionistas de 2023.

La actriz Melissa Barrera (de Scream) pidió boicotear a cualquier agente que represente a Norwood.

“Espero que todos los actores representados por el agente que haga esto, lo manden al carajo. Qué asco, capten el ambiente”.

Mara Wilson (de Matilda, 1996) cuestionó que estas creaciones quiten oportunidades laborales.

“¿Qué hay de las cientos de mujeres de cuyos rostros tomaron material para crearla? ¿No podían contratar a ninguna de ellas?”, escribió en redes sociales.

En respuesta, Van der Velden recalcó en Instagram que Tilly “no es un reemplazo para un ser humano, sino un trabajo creativo, una pieza de arte”, dijo.

“Como muchas formas de arte anteriores a ella, desata conversación, y eso por sí solo muestra el poder de la creatividad”.