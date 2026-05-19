$!Actriz originaria de Culiacán en Hollywood

Originaria de Culiacán, Sofía Martínez es una artista multidisciplinaria que ha construido una trayectoria en el teatro y el cine en Los Ángeles. Como actriz, cantante y bailarina, es una profesional muy preparada a la que le apasiona el arte de contar historias.

Formación

Durante su infancia, Sofía descubrió la danza. Disfrutaba al interpretar frente a su familia y en eventos escolares. Si bien el canto y la actuación llegaron a su vida en la adolescencia, fue un poco más tarde cuando descubrió el teatro musical, y ya no hubo vuelta atrás. Se enamoró del formato y, desde entonces, se convirtió en su vida.

A los 19 años, ella se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño. Es así que estudió Teatro Musical en el AMDA College and Conservatory of the Performing Arts y completó el conservatorio profesional de actuación de Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Posteriormente, ingresó a The Imagined Life Theater Studio y, como parte de su formación internacional, viajó a la ciudad de Nueva York para estudiar con Revolución Latina, a lado de personalidades como Luis Salgado y Gabriela García.

Proyectos

La carrera de la joven actriz se distingue por ser polifacética y disciplinada. En teatro, Sofía ha participado en importantes producciones y festivales de Hollywood. Llegó a ser finalista del Brisk Festival con la obra The Spark of My Eyes y más adelante regresó al festival con Home. Formó parte de la producción Yerma, presentada por Foolish Production Co. en The Broadwater. También fue finalista del Short+Sweet Hollywood con la obra Eternals, escrita por Luciana Di Laura.

Su trabajo escénico incluye Lorca y las Mujeres, producción de Bilingual Foundation of the Arts, presentada en la Plaza de la Raza bajo la dirección de Denise Blasor. Además, participó en Romeo and Juliet, montaje nominado por Broadway World en la categoría de Mejor Elenco. En cine, ha participado en producciones como Respira, dirigida por Celeste Lanuza, película que tuvo un espacio en el San Diego Film Festival, uno de los festivales más importantes en Estados Unidos para reconocer voces y talentos latinos. La película también se proyectó en el Barnsdall Gallery Theater en Hollywood.

Asimismo, protagonizó Marcelo Dreams of Charros, una película sobre una familia mexicana en Estados Unidos, que se exhibió en el Pasadena Film Festival.