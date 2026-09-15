Actuará Carín León en el ‘Stagecoach Festival 2027’

La venta oficial de los pases para Stagecoach 2027 comenzará el 18 de septiembre a través de AXS, la plataforma de venta oficial vinculada al festival.

Para quienes planean asistir, la venta oficial de pases comenzará el viernes 18 de septiembre de 2026, por lo que es importante conocer con anticipación los precios y las opciones disponibles.

El Stagecoach Festival 2027 ya tiene fecha para su próxima edición. El encuentro de música country se realizará del viernes 23 al domingo 25 de abril de 2027 en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

Los interesados deberán contar con una cuenta en AXS.com o realizar previamente el registro correspondiente en el sitio de Stagecoach. El día de la venta se habilitará una sala de espera virtual minutos antes de la hora indicada. Después, cada usuario recibirá un lugar en la fila para intentar adquirir sus pases, señala elimparcial.com

El precio de los pases de Entrada General (GA) por los tres días dependerá del nivel de venta disponible. Los precios anunciados son:

GA Tier 1: 549 dólares.

GA Tier 2: 599 dólares.

GA + Shuttle Combo Tier 1: 669 dólares.

GA + Shuttle Combo Tier 2: 719 dólares.

Los precios incluyen las tarifas de servicio, aunque los impuestos y gastos de envío se agregan al finalizar la compra. Además, los niños de 10 años o menos pueden ingresar gratuitamente a la zona de General Admission.

Una de las opciones disponibles para quienes no quieran cubrir el precio total de una sola vez es el plan de pagos. El sistema permite comenzar con un enganche desde 49 dólares y dividir el saldo restante en mensualidades hasta antes de la celebración del festival.

Las cantidades y fechas de los pagos pueden ajustarse de acuerdo con la fecha del evento y las condiciones establecidas durante la compra. El festival se llevará a cabo en el Empire Polo Club, ubicado en Indio, California, el mismo recinto que alberga otros importantes festivales musicales de la región.

La edición 2027 tendrá una duración de tres días, del 23 al 25 de abril. Debido a que los pases están sujetos a disponibilidad, ingresar a la fila virtual con anticipación puede ser importante para quienes buscan asegurar su entrada.

Para intentar conseguir un pase durante la venta inicial, los interesados deberán:

-Crear o ingresar a su cuenta de AXS.

-Registrarse para la preventa o venta correspondiente desde la página oficial de Stagecoach, si es necesario.

-Ingresar a la sala de espera virtual antes de que comience la venta.

-Esperar el turno asignado en la fila.

-Seleccionar el tipo de pase disponible.

-Elegir, en caso de requerirlo, el plan de pagos.

-Completar el proceso de compra y cubrir los cargos adicionales correspondientes.

Debido a que los pases están sujetos a disponibilidad, ingresar a la fila virtual con anticipación puede ser importante para quienes buscan asegurar su entrada.