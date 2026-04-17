Actuará Coldplay en el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Futbol

La Final del Mundial 2026 no será solo futbol. Por primera vez en la historia del torneo, el partido más visto del mundo integrará un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con Coldplay como banda líder.
El anuncio lo hizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien confirmó que el show del 19 de julio de 2026 que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, marcará un parteaguas en la historia del fútbol.
“Tendremos por primera vez en la historia un show de medio tiempo en la Final de la Copa del Mundo en julio, por primera vez un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, es uno de los grandes artistas del momento y no sólo serán ellos, sino habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial”, aseguró Gianni Infantino.
FIFA President Gianni Infantino tells Semafor that the World Cup’s halftime show will have “more than one” artist performing. It will be curated by Chris Martin & Coldplay. pic.twitter.com/rINtpSrydV— Pop Base (@PopBase)
April 15, 2026
FIFA President Gianni Infantino tells Semafor that the World Cup’s halftime show will have “more than one” artist performing. It will be curated by Chris Martin & Coldplay. pic.twitter.com/rINtpSrydV
La producción estará a cargo de Global Citizen, con la participación directa de Chris Martin en la curaduría. Por otra parte, Infantino adelantó que no será un show de un solo artista, sino un ensamble con “más sorpresas”, lo que apunta a colaboraciones de alto perfil.
La elección de Coldplay no es casual. La banda británica ya encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 50, acompañada por Beyoncé y Bruno Mars, en una presentación que quedó entre las más recordadas del evento.
Con una trayectoria que incluye himnos como Yellow, Clocks, Fix You y Viva la Vida, la banda ha demostrado una capacidad única para llenar estadios y conectar emocionalmente con audiencias masivas, un factor clave para un evento de esta magnitud.
El Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el 11 de junio y será histórico también por su formato: 48 selecciones, 104 partidos y sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá.
La gran final se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey, en un estadio que será rebautizado como New York New Jersey Stadium durante el torneo. Pero más allá del partido, todo apunta a que el verdadero espectáculo trascenderá el césped.