Actuará Coldplay en el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Futbol

La Final del Mundial 2026 no será solo futbol. Por primera vez en la historia del torneo, el partido más visto del mundo integrará un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con Coldplay como banda líder.

El anuncio lo hizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien confirmó que el show del 19 de julio de 2026 que se llevará a cabo en el MetLife Stadium, marcará un parteaguas en la historia del fútbol.

“Tendremos por primera vez en la historia un show de medio tiempo en la Final de la Copa del Mundo en julio, por primera vez un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, es uno de los grandes artistas del momento y no sólo serán ellos, sino habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial”, aseguró Gianni Infantino.