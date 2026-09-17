Actuará Madonna en la ceremonia de los Premios MTV VMA’s

Todo está listo para que la Reina del Pop, Madonna, regrese a la ceremonia de los Premios MTV luego de 23 años de haber actuado en vivo junto a las ídolas de ese momento: Britney Spears y Christina Aguilera, con quienes logró un momento icónico para la cultura del entretenimiento.
Es por ello que la confirmación de su regreso al evento en vivo es una de las noticias que no sólo sus fanáticos celebran, sino también la industria a la que se ha entregado durante tantos años de carrera.
Y no será una actuación cualquiera, ya que Madonna es invitada año con año como presentadora de alguna categoría, sino que es su regreso épico luego de su muy comentada actuación en la pasada ceremonia de clausura del Mundial de la FIFA desde Nueva York, señala vanguardia.com
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Madonna encabeza la carrera de estos premios con 11 nominaciones, entre las que destacan las más importantes de la noche: Video del Año por Confessions II - The Film, Artista del Año y Canción del Año por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.
La Reina del Pop recientemente lanzó Confessions II, un álbum secuela de Confessions on a Dance Floor (2005), con ritmos electrónicos de club en los que reivindica la pista de baile como un espacio de libertad.
La estrella estadounidense Taylor Swift también podría ser una de las protagonistas de la noche, con nueve nominaciones en categorías como Video del Año con The Fate of Ophelia, Artista del Año y Mejor Pop con su último trabajo, The Life of a Showgirl.
Mientras que Sabrina Carpenter y Ariana Grande se sitúan también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas destacadas en categorías como Artista del Año, Video del Año y Mejor Pop.
Los Premios MTV VMA’s podrán verse en México el próximo domingo 27 de septiembre, en vivo desde el Peacock Theater de Los Ángeles, luego de muchos años de realizarse en Nueva York. La transmisión será por Pluto TV, Paramount+ y el canal por cable MTV Latinoamérica.