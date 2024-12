Actuarán Mariah Carey y Beyoncé en los partidos navideños de la NFL

Parece que la NFL se ha preocupado mucho por los ‘performances’ de los partidos navideños de esta temporada. El show previo al encuentro entre Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers y Houston Texas vs. Baltimore Ravens lo celebrará la cantante Mariah Carey.

Carey, una de las artistas más cotizadas en Navidad por su famoso tema de All I Want For Christmas Is You, interpretará la pieza previo al encuentro entre Chiefs vs. Steelers y Baltimore Ravens vs. Houston Texans.

El anuncio se conoció oficialmente en un post conjunto entre Netflix, que transmitirá los shows y los partidos en su plataforma, y la NFL. Fue a través de un video donde se va a Carey decir: “Esta Navidad, todos cumplimos nuestros deseos”.