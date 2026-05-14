Actuarán Sebastian Stan y Scarlett Johansson, en ‘Batman: Parte II’

La confirmación llegó bajo el ya característico estilo de Reeves: publicaciones minimalistas acompañadas de gifs alusivos a la trayectoria de cada actor, utilizando escenas y frames de proyectos anteriores en lugar de mostrar primeras imágenes oficiales de la película.

Los actores interpretarán a Harvey Dent y Gilda Dent , dos nombres que durante meses permanecieron únicamente como rumores dentro de la conversación fan y foros especializados.

El universo de Gotham sigue tomando forma. Este jueves, el director Matt Reeves confirmó a través de X la incorporación de Sebastian Stan y Scarlett Johansson al elenco de Batman Parte II.

El director ha utilizado esta misma dinámica para anunciar distintas incorporaciones al reparto de la esperada secuela de The Batman. Además del anuncio del casting, Reeves reiteró que la nueva entrega estará ambientada en invierno, adelantando una versión mucho más fría y sombría de Gotham, detalla elimparcial.com

El cineasta incluso prometió previamente mostrar al Caballero de la Noche en la nieve, una estética que rápidamente se convirtió en uno de los elementos más comentados entre seguidores del universo de DC.

Batman Part II se perfila como una de las películas más esperadas de 2027. También destaca por la amplia distancia entre entregas: casi cinco años separarán a la secuela de su primera parte.

La cinta original, protagonizada por Robert Pattinson, llegó a salas el 4 de marzo de 2022, mientras que la nueva entrega mantiene como fecha de estreno el 1 de octubre de 2027.

En medio de los anuncios, también trascendió que Charles Dance interpretará a Christopher Dent, padre de Harvey Dent, luego de que varios actores presuntamente rechazaran el papel durante las primeras etapas de negociación.

Con cada nuevo anuncio, Batman Part II continúa consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos y estilizados de DC Studios, apostando por una Gotham más fría, elegante y oscura que nunca.