La familia de Christian Nodal se reunió nuevamente, esta vez para celebrar el bautizo del hijo de Amely, hermana del cantante. A través de sus redes sociales, Amely González Nodal, compartió algunos aspectos de la emotiva ceremonia en la que dejan ver la unión que existe como familia.

Cristy, la mamá del cantante sonorense también estuvo presente, además de que tanto ella, como Christian fueron los padrinos del pequeño. Las celebración se llevó a cabo en la catedral Cripta de Almudena, en España, donde el pequeño llevó un tradicional ropón blanco.

No obstante, un detalle que no pasó desapercibido, fue que Ángela Aguilar no asistió a la celebración. Esto cobra relevancia después de que hace algunas semanas comenzaron a circular rumores de una supuesta enemistad entre Ángela y la hermana de Christian Nodal, quien se ausentó en la boda de la pareja, señala quien.com