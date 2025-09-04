Acuden Christian Nodal y Ángela Aguilar al evento anual de Los 300 líderes 2025

Christian Nodal reapareció de la mano de Ángela Aguilar en un evento público a pocos días de que Cazzu reveló que mantiene una batalla legal por su hija Inti, a quien el cantante no le permite salir de Argentina. Esta es también la primera aparición de la pareja después de la entrevista que el cantante le concedió a la periodista Adela Micha, en la que habló por primera vez de su vida personal. La pareja fue captada en la Ciudad de México a su llegada al evento anual Los 300 líderes 2025, que reúne a las personalidades más influyentes de México.

Christian Angela y Leonardo llegando ala cena de Los Lideres Mexicanos #300 🔥🔥🔥...



Via: @LideresMexicano pic.twitter.com/s1lvgMKNeB — California Nodal Fan Account (@Anahi401) September 3, 2025

La cuenta de Instagram Líderes Mexicanos compartió un video en el que aparecen Christian Nodal y Ángela Aguilar llegando juntos al evento tomados de la mano. Durante la gala, la hija de Pepe Aguilar interpretó el tema Contigo a la distancia en honor a los personajes que han dejado huella en México.