Pet Shop Boys acusó al cantante Drake de usar el estribillo de su tema “West End Girls”, sin autorización.

Esto en uno sus tracks titulado “All The Parties”, de su más reciente disco For All The Dogs, el canadiense canta el estribillo de “West End Girls” de Pet Shop Boys, pero no tenía la autorización de la banda para hacerlo.

El grupo británico se encargó de dejar en claro el asunto a través de Twitter, al compartir una foto del nuevo disco de Drake con un mensaje.

“Sorprendidos de escuchar a Drake cantando el estribillo de ‘West End Girls’ en la canción ‘All the Parties’ de su nuevo disco. No brindó el crédito ni pidió autorización para hacerlo”.

La mayoría de los fans pidió que demanden a Drake, mientras que otros se burlaron de la nueva canción del músico.

“West End Girls” es uno de los temas más conocidos de Pet Shop Boys y formó parte de Please, su álbum debut publicado en 1986.

Por su parte, “All The Parties” tiene acreditado a Drake como compositor y escritor junto a B. Saint Fort, Coleman, Fierce, H. Arsenault, Jdolla, M. Bidaye y M. Samuels. El tema cuenta también con la voz de Chief Keef.