Acusan a Ángela Aguilar de ‘plagio’ de canción de Adele

El usuario de TikTok @siniestrodanielhe realizó un video comparando las canciones de Qué agonía y Rolling in the deep , el cual tituló: “Hablemos de plagio”.

La cantante había declarado que estaba emocionada por el estreno de su nuevo sencillo, ya que con su equipo habían hecho esa pieza musical. Los usuarios no perdonan lo similar que suenan las canciones, a pesar de ser géneros distintos, Ángela canta música regional mexicana y Adele baladas pop.

El video se viralizó con rapidez y ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones, por lo que los cibernautas no dudaron en emitir su opinión ante el debate que se instaló en la red social.

“Sólo se parecen un 25 por ciento a la canción de Adele”, “Ya decía yo que se parecía a esa canción”, “pues yo no escucho el plagio la verdad si dan un aire parecido pero los acordes no me cuadran para decir que hay plagio”, “Se parece mucho al mariachi de Adele”, fueron algunos comentarios de los usuarios.