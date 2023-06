La activista y saxofonista María Elena Ríos se pronunció en contra del actor Tenoch Huerta y del colectivo al que pertenece, Poder Prieto, luego de denunciar que participó en un podcast en el que colaboraron y no recibió paga.

Ríos utilizó su cuenta de Twitter para señalar al programa El feisbuk de la malinche, que había publicado sin su autorización un episodio del que ella formó parte y por el que además no había sido remunerada.

“No tienen consentimiento de difundir el contenido en donde participé porque nunca me pagaron ni un peso de lo que quedamos y me hicieron trabajar de a gratis”, afirmó dentro de la publicación.

Asimismo, la artista también arremetió contra Huerta señalándolo como violentador y depredador sexual, sentenciando “a mí no me van a volver a intimidar”.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta (Poder Prieto), que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta, que no publicaran nada de mí.

“Todavía fueron a buscarme a un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de Marvel”, aseguró.

“Poder Prieto dejen de etiquetarme en su contenido. Estuve en su colectivo y fue un gran error, yo no hablo con gente incongruente, más ustedes que son ‘antirracistas’, pero internamente son súper violentxs.

“¿Ya se les olvidó cómo me trataron y echaron montón por defender al carroñero de Tenoch Huerta?”, agregó la mexicana.

El actor no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, la cuenta oficial de Poder Prieto sí respondió a la queja de la artista, resaltando que el contenido señalado no fue producido por ellos.

“Esperamos el derecho de réplica. Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que no es producción nuestra. Y no lo publicamos, sólo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días...”, contestaron.