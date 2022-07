Acusan al actor Sergio Sendel de cometer un fraude

Sergio Sendel fue acusado por tres delitos; robo, despojo y fraude, por los hermanos Sylvia de Rugama y Jorge Reynoso, al alegar que el actor y su hermano, Arturo Santaella Sendel, ocuparon 14 inmuebles que no era de su propiedad –desde el 2015-, para ponerlos a la venta mediante documentos falsificados.

De Rugama Prado también ha dicho que, ella, su hermano y su abogado Francisco Díaz, están al tanto de que Sendel tiene al cuidado de varias propiedades a varias personas para que están no sean invadidas.

Sin embargo, de Rugama aseguró que no se trataba más que de atenciones con doble intención, pues Arturo y Sergio eran conscientes de que la propiedad pertenencia a su padre. Derivado de ello –indicó la parte actora- comenzaron a sacarle información a Gabriela de otras propiedades que pertenecían al difunto José Rugama.

La afectada dijo que, en este caso, la actriz tendría que devolver la propiedad, pues de no hacerlo, podría verse involucrada en el delito de asociación delictuosa; de no probar que adquirió la casa como una compradora de buena fe, lo que quiere decir que no estaba al tanto de las anomalías que rodeaban a la venta del inmueble.

Pero la comediante no es la única involucrada en el caso, sino que Rubén Cerda sería otro de otro de los actores afectados por el fraude, pues él adquirió uno de los inmuebles despojados, el cual le fue vendido por la misma María Elena Saldaña.

Cerda, de 61 años, se enteró de la noticia cuando, esta semana, Sylvia visitó el inmueble –junto con “Ventaneado”- y le hizo saber que se trataba de una propiedad que le pertenecía a los hermanos de Rugama Prado. De esa manera, el actor reconoció que desconocía el fraude pero que, hasta el momento, no ha podido escriturar la casa, ya que existe una anomalía de notario.