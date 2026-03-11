Acusan de intento de asesinato a mujer que disparó a la casa de Rihanna

La mujer, identificada como CNA Lisette Ortiz, de 35 años, que supuestamente disparó contra la casa de Rihanna en Los Ángeles fue acusada el martes por intento de asesinato.

La Fiscalía dijo que CNA Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la casa de la artista, impactando incluso un vehículo.

Imágenes aéreas tras el ataque mostraron los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

Además del cargo de intento de asesinato, se le imputaron una serie de cargos adicionales, incluidos nueve cargos de agresión con arma de fuego, dos cargos de disparos a una vivienda habitada y un cargo de disparos a un vehículo.