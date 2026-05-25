Acusan formalmente a Shia LaBeouf de agresión en Nueva Orleans

Según reportes obtenidos por TMZ y medios locales, el actor habría discutido con un grupo de personas dentro de un establecimiento nocturno antes de que la situación escalara a una confrontación física en la vía pública.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el incidente ocurrió la madrugada del sábado en las inmediaciones del Barrio Francés, una de las zonas más concurridas de la ciudad. Las autoridades locales señalan que LaBeouf habría participado en un altercado físico que terminó con varias personas lesionadas.

Shia LaBeouf vuelve a enfrentar problemas legales. El actor estadounidense fue acusado formalmente de tres cargos de agresión tras verse involucrado en una pelea ocurrida en Nueva Orleans, Louisiana, durante el pasado fin de semana.

Hasta el momento, el equipo legal del actor no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones, detalla quien.com

A pesar de los escándalos, Shia LaBeouf ha mantenido cierta actividad en el cine independiente y en proyectos más alejados de Hollywood. En años recientes recibió elogios por actuaciones en películas como Pieces of a Woman y Padre Pio, aunque varias producciones también tomaron distancia del actor tras las acusaciones públicas en su contra.

No es la primera vez que Shia LaBeouf protagoniza controversias relacionadas con comportamiento agresivo. A lo largo de los últimos años, el actor de Transformers y Honey Boy ha enfrentado distintos arrestos, acusaciones públicas y señalamientos sobre violenciay abuso emocional.

En 2020, la cantante FKA twigs presentó una demanda civil acusándolo de agresión sexual, violencia física y daño emocional durante su relación sentimental. El caso provocó una fuerte conversación en Hollywood sobre salud mental, adicciones y conducta abusiva dentro de la industria del entretenimiento.

Posteriormente, LaBeouf habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol, la ira y el trastorno de estrés postraumático, además de ingresar a tratamiento psicológico.

En varias entrevistas recientes aseguró haber intentado reconstruir su vida personal y profesional después de años marcados por conductas autodestructivas.