$!Adal Ramones y Adrián Uribe regresarán a los escenarios con 'Chavos Rucos Tour, 110 años de comedia juntos'

El ex director de Otro Rollo adelantó en su perfil de dicha red social: “Les presento este proyecto al lado de mi querido y admirado Adrián Uribe. Un show que hoy nos tiene muy felices de compartirlo con ustedes”.

Ambos humoristas y conductores compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram los detalles sobre el Chavos Rucos Tour . Adrián Uribe , famoso por su personaje “El Vitor”, escribió: “Feliz de regresar a los escenarios. Y más feliz con este show al lado de un grande... y no lo digo por la edad, sino por el gran artista que es mi querido Adal Ramones”.

Según al cuenta de Instagram de la gira, el espectáculo estará compuesto de monólogos o standup, así como sketches con los personajes más icónicos de ambas celebridades. De igual modo, destacaron que primero harían un recorrido por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. No obstante, los fanáticos de los comediantes ya expresaron su deseo de verlos en México.

“¡Aguas querido Franco, porque él hace todos los programas de México! A mí me quitó Bailando por un sueño. A Marco Antonio Regil, 100 Mexicanos, a Héctor Sandarti, Un minuto para ganar y a Omar Chaparro le quitó ¿Quién es la máscara? No me extrañaría ver Tirando Bola con Adrián Uribe”, escribió Ramones. A lo que Franco Escamilla remató con: “Al rato se queda con mi canal”.

Recientemente, el ex presentador de Otro Rollo y STANDparados condujo un nuevo programa de divulgación científica.

Adal Ramones se sumó al elenco de Voluntarios , un show de Nat Geo y Disney +, donde un grupo de personas pusieron a prueba diversas teorías de ciencia a través de pruebas extremas. “Todo sea por la ciencia”, se escuchó a Adal Ramones presentar. El programa se estrenará el próximo 5 de enero.

Por su parte, Adrián Uribe finalizó su papel como conductor de ¿Quién es la máscara? El exitoso programa llegó a su tercera temporada junto a “El Vitor”. El reality sobre descubrir la identidad de botargas ha tenido en su más reciente emisión a estrellas como Kunno, Mauricio Garza, Paola Espinoza, Faisy, Lorena Herrera, Dulce María , entre más.

Finalmente, el ganador de la tercera entrega de ¿Quién es la máscara? fue el cantante Kalimba, quien se escondió bajo la identidad de “Apache”. El segundo y tercer lugar fueron para “Gitana” y “La Hueva”, interpretados por Gala Montés y Emilio Osorio, respectivamente.