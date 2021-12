Adela Micha hace polémico comentario sobre Silvia Pinal

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, porque no me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”, externó seguido de su sorpresa al escuchar sobre el contagio de Coronavirus.

La periodista no consideró que los micrófonos estaban abiertos y la transmisión seguía. Su comentario fue hecho en el marco de un posible panorama al que se puede enfrentar la actriz debido a su estado de salud y edad, pues tiene 90 años. Sin embargo, fue desafortunado que lo dijera al aire, pues es una situación bastante delicada, tanto para la familia, como para los miles de fans que tiene Silvia Pinal.

La realización de material biográfico previo a una posible defunción es una actividad habitual que suele practicarse en los medios cuando algunos artistas de avanzada edad o con fuertes problemas de salud sufren algún percance que pone en riesgo su vida.

La información tiene que darse a conocer en el momento, por lo que algunos medios toman dicha prevención buscando material previo sobre la figura en cuestión, no solo en el caso del medio artístico, sino también con otras personalidades de diversos ámbitos de la vida pública.

No obstante, la manera en que ocurrió los hechos durante la transmisión de Me lo dijo Adela resultó imprudente debido a que se trata de una vida y es difícil escuchar un comentario de ese tipo, sin tacto. Tras la situación, Adela Micha extendió una disculpa asegurando que hubo un mal entendido, pues en realidad externó “no se vaya a morir”, mas no “ya se va a morir”.

“Sí comenté 'no se vaya a morir', porque está ... es mayor, le da Covid, tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses y dije 'voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”, explicó Adela en su programa.