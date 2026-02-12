$!Adelanta Katy Perry su 14 de febrero, con románticas fotos junto a Justin Trudeau

La relación de Katy Perry y Justin Trudeau sigue consolidándose y no dudan en compartirlo con el mundo. La cantante publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que fueron interpretadas como un claro Día de San Valentín anticipado junto al exprimer ministro canadiense, con quien ya no esconde su relación. En las imágenes, la pareja se muestra relajada y cercana, disfrutando de momentos íntimos que reflejan la complicidad que han construido desde que hicieron oficial su romance. Aunque Katy Perry no acompañó el carrusel con un mensaje extenso, las imágenes hablan por sí solas y desataron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en su vida junto a Justin Trudeau, con quien continúa consolidándose como pareja desde que hicieron pública su relación.

“Que el amor sea la revolución”, escribió la cantante al pie de una publicación en la que aparece sonriente junto a Justin Trudeau, ambos abrigados por el frío y posando en lo que parece ser una colina de esquí, presuntamente en Italia. En otra de las imágenes, la pareja se muestra visiblemente enamorada, sonriendo y disfrutando de lo que aparenta ser una comida íntima, señala quien.com Desde que confirmaron su relación el año pasado, Katy Perry y Justin Trudeau se han consolidado como una de las parejas más comentadas a nivel internacional, destacando por la naturalidad con la que han decidido vivir su historia. La pareja ha optado por compartir solo pequeños detalles que reflejan su conexión y con esta publicación dejó claro que el romance atraviesa por un gran momento. La más reciente aparición pública de Katy Perry y Justin Trudeau ocurrió en enero, cuando la pareja sorprendió al asistir tomada de la mano al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Durante el evento, la cantante ocupó un lugar en primera fila mientras el exprimer ministro canadiense ofrecía un discurso. La escena llamó la atención no solo por la naturalidad con la que ambos se mostraron juntos frente a líderes y empresarios internacionales.