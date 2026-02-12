$!Adelanta Katy Perry su 14 de febrero, con románticas fotos junto a Justin Trudeau

La relación de Katy Perry y Justin Trudeau sigue consolidándose y no dudan en compartirlo con el mundo. La cantante publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que fueron interpretadas como un claro Día de San Valentín anticipado junto al exprimer ministro canadiense, con quien ya no esconde su relación.
En las imágenes, la pareja se muestra relajada y cercana, disfrutando de momentos íntimos que reflejan la complicidad que han construido desde que hicieron oficial su romance.
Aunque Katy Perry no acompañó el carrusel con un mensaje extenso, las imágenes hablan por sí solas y desataron una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa en su vida junto a Justin Trudeau, con quien continúa consolidándose como pareja desde que hicieron pública su relación.
Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)
“Que el amor sea la revolución”, escribió la cantante al pie de una publicación en la que aparece sonriente junto a Justin Trudeau, ambos abrigados por el frío y posando en lo que parece ser una colina de esquí, presuntamente en Italia.
En otra de las imágenes, la pareja se muestra visiblemente enamorada, sonriendo y disfrutando de lo que aparenta ser una comida íntima, señala quien.com
Desde que confirmaron su relación el año pasado, Katy Perry y Justin Trudeau se han consolidado como una de las parejas más comentadas a nivel internacional, destacando por la naturalidad con la que han decidido vivir su historia.
La pareja ha optado por compartir solo pequeños detalles que reflejan su conexión y con esta publicación dejó claro que el romance atraviesa por un gran momento.
La más reciente aparición pública de Katy Perry y Justin Trudeau ocurrió en enero, cuando la pareja sorprendió al asistir tomada de la mano al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Durante el evento, la cantante ocupó un lugar en primera fila mientras el exprimer ministro canadiense ofrecía un discurso.
La escena llamó la atención no solo por la naturalidad con la que ambos se mostraron juntos frente a líderes y empresarios internacionales.
Un mes antes, en diciembre de 2025, Perry acompañó a Trudeau en una visita oficial a Japón, que incluyó un almuerzo con Fumio Kishida, ex primer ministro japonés, y su esposa, reforzando la presencia de la artista en compromisos de alto perfil junto a su pareja.
Además, medios internacionales informaron que Trudeau adquirió recientemente una mansión en el exclusivo barrio de Outremont, en Montreal, ciudad clave en su historia de amor, ya que fue ahí donde surgieron los primeros rumores de romance.
La relación se remonta al verano de 2025. En julio de ese año, ambos fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon, en Montreal, poco después de que Katy Perry anunciara oficialmente su separación de Orlando Bloom.
La confirmación pública llegó en octubre de 2025, cuando celebraron juntos el cumpleaños número 41 de la cantante en París, con una visita al cabaret Crazy Horse. Finalmente, el inicio de 2026 terminó por sellar el romance, la pareja recibió el Año Nuevo en una playa paradisíaca y compartió en redes sociales imágenes de su primer beso público, confirmando que la relación iba en serio.