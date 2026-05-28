Adelanta Marvel el estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Marvel ha dado a conocer que Spider-Man: Brand New Day adelantara su estreno en cines para el próximo 29 de julio, dos días antes de la fecha originalmente anunciada.
El reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya regresa a la pantalla grande cuatro años después de la última entrega, la cual se convirtió en una de las películas más populares de Marvel y de la saga del héroe arácnido.
Con esta nueva película se abordará una “etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man”, según señaló la distribuidora y los avances oficiales lanzados hace algunos meses.
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En esta nueva entrega, Peter Parker será un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva ola de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis oficial, detalla vanguardia.com
Spider-Man: Brand New Day, basada en el cómic de Marvel, está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.
El elenco también está integrado por Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.
La inclusión de personajes como Punisher y Bruce Banner sugiere una conexión más profunda con el universo Marvel, ampliando las posibilidades narrativas y generando expectativas sobre futuras colaboraciones entre héroes.