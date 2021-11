Adelantan fecha de estreno en México y América Latina de ‘Spider-Man, No way home’

El día de ayer Sony Pictures y Marvel Studios lanzarón el primer póster oficial de la película Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: sin camino a casa) a través de sus diversas cuentas también anunciaron que la esperada producción llegará un día antes a México y a América Latina.

“Multiverso confirmado. #SpiderMan #SinCaminoACasa exclusivamente en cines este 16 de diciembre”, anunció vía Twitter la cuenta oficial de Sony Pictures México por lo que varios seguidores se dieron cuenta que la producción llegará un día antes a como se tenía previsto, el 17 de diciembre. Difundió Ibfobae.

Además de la confirmación del día de estreno en México, la cuenta lanzó el primer póster oficial donde dejan ver la participación de 4 de los 6 siniestros, Norma Osborn (Green Goblin) aparece al fondo volando sobre su planeador. También se ven los tentáculos de Otto Octavius (Doctor Octopus), los rayos de Max Dillon (Electro) y los torbellinos de arena de William Baker (Sandman).

Lo que más emocionó a los seguidores del Multiverso Marvel fue el primer vistazo de Green Goblin (Duende Verde) que se rumorea será interpretado nuevamente por el íconico actor, Willem Defoe quien retomará nuevamente su papel después de 20 años (Spider-Man en el 2002).

Alfred Molina y Jamie Foxx son los dos actores confirmados, hasta el momento, del reparto de villanos de la película. El primero fue Doctor Octopus en Spider-Man 2, la secuela de la trilogía del superhéroe interpretado por Tobey Maguire que dirigió Sam Raimi. El segundo fue Electro en The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, la segunda entrega del Hombre Araña de Andrew Garfield.

Se espera que en el próximo tráiler despeje las dudas existentes y haga oficial la presencia de Willem Dafoe como el Duende Verde y que Thomas Haden Church también lo haga como Sandman. Asimismo, la vuelta de Molina y de Foxx ha hecho a muchos pensar que Maguire y Garfield también regresarán como sus respectivos Hombres Araña para ayudar al de Holland con este nuevo problema.

Cabe señalar que Spider-Man: No Way Home ha sido una de las películas mejor cuidadas por Marvel y Sony en temas de spoilers, a casi un mes de acercarse la fecha de estreno se sabe muy poco de la cinta, recién el póster y el primer tráiler dan un idea más clara de los afamados villanos del héroe arácnido y un poco de la trama.

Por el momento, se sabe que Peter Parker pide ayuda a Stephen Strange/Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que la gente se olvide de él. En Spider-Man: Lejos de casa, Quentin Beck/Mysterio (Jake Gyllenhaal) reveló su identidad al mundo y el joven superhéroe está viviendo una pesadilla.

El Hechicero Supremo de Marvel accede a ayudarle, pero algo sale mal cuando está lanzando su hechizo y el multiverso se convierte en una amenaza. Cabe recordar que Holland vuelverá a contar con Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds, respectivamente.

Por otro lado, Tom Holland el protagonista de la trilogía del Spider-Man de Sony y Marvel compartió el póster oficial en su cuenta de Instagram: “¡This movie is gonna blow your minds. Trust me!/¡Esta película te dejará boquiabierto. Confía en mí!”, enfatizó el actor que emocionó a un más a sus seguidores.

Cabe recordar que el histrión muchas veces se ha visto involucrado en diversas polémicas por revelar spoilers, inclusive se sabe que la gente de Marvel cuando es momento de hacer entrevistas le manda compañeros para que lo mantengan alerta de no contar algo indebido como ha pasado a lo largo de su trílogia y la vez que filtro el primer póster de Avengers: Infinity War.

Tom Holland, explicó como Marvel le ha ayudado para no revelar spoilers. En una entrevista con la revista Empire explicó que: “Nunca me dicen lo que está pasando”. Recientemente reveló que una de las mejores escenas de la película es con cuatro personas: Parker con su tía y Happy Hogan. Pero no reveló quién es la cuarta.