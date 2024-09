Un largo descanso profesional se tomará la cantante británica Adele anunció en su último concierto celebrado en Múnich, Alemania.

Al despedirse de su público, confirmó que se retirará temporalmente de la música para vivir su vida en el plano personal.

Adele tuvo su último concierto en Múnich, donde concedió diez espectáculos en un solo mes.

“No soy la performer más cómoda (sobre el escenario), lo sé, pero se me da muy bien y he disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente el más largo que actuaré nunca”, dijo.

“Después de eso no los veré por un tiempo increíblemente largo. Los tendré en mi corazón durante todo mi descanso. Solo necesito un descanso. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí; quiero vivirla ahora. Los extrañaré terriblemente”, dijo la intérprete entre llantos.

La cantante finalizó su discurso diciendo: “Quiero vivir mi nueva vida que he estado construyendo”.

Si bien Adele aún tiene algunos shows restantes en su residencia en Las Vegas programada para octubre , dejó en claro que estas serán sus últimas presentaciones en vivo en el futuro previsible.

"Te llevaré en mi corazón durante todo el descanso y fantasearé con estos shows y con cualquier otro show que haya hecho en los últimos tres años”.

Las palabras de Adele confirmaron lo que había revelado a mediados de junio cuando anunció en una entrevista que quería tomarse un largo descanso de su carrera profesional.

“No tengo ningún plan de hacer nueva música. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo”, explicó, de acuerdo con europafm.com.

Aparte del emotivo discurso sobre su despedida, Adele celebró un concierto a la altura de las expectativas: con una voz portentosa para interpretar algunos de sus grandes éxitos, como Someone like you o Chasing pavements.