$!Adele arrasa en los Brit Awards y triunfa en los escenarios

La intérprete de Someone like you fue nombrada Artista del Año en una de las premiaciones más importantes dentro del mundo de la música en Reino Unido. Además se llevó a casa el premio al Álbum del Año por reciente disco titulado 30, y ganó el premio a la Canción del Año por Easy on Me.

“Este álbum fue todo nuestro viaje, no solo el mío”, dijo la cantante luego de recibir el premio.

Su más reciente producción discográfica, que posicionó su último álbum como el mejor de todo el 2021, mismo que fue dedicado a su hijo Angelo y a su ex pareja, Simon Koneck.

“Estoy muy orgullosa de mí misma por apegarme a mis ideas y sacar un álbum que era sobre algo tan personal para mí porque ya no mucha gente hace cosas así”, compartió.