Adele impacta en portadas de Vogue con elegancia y glamour

La intérprete ha cambiado su aspecto físico en el último año, pues se sometió a un riguroso régimen alimenticio y rutinas de ejercicio que la llevaron a bajar varios kilos, pero lo que sigue intacto es su belleza, elegancia y talento, lo que quedó plasmado en las páginas de la revista en su versión británica y estadounidense.

El regreso de la cantante de temas como Someone Like You, Hello y Rolling in the Deep, marca el primer sencillo de la británica desde When We Were Young (2016), que se desprendió del disco 25 lanzado un año antes. La publicación del nuevo disco se vio retrasada por la pandemia y después de un cambio radical de imagen acaparó la atención.

Adele impacta en portadas de Vogue

A través de sus redes sociales, la cantante de 33 años reveló algunas de las fotografías en la que aparece vistiendo un elegante vestido amarillo y presumiendo un pronunciado escote que causó impacto entre sus millones de fanáticos, quienes no pueden esperar para adquirir la publicación y ver la sesión completa.