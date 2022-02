$!Adele, Rihanna, Cardi B y demás artistas se negaron a tocar en el medio tiempo del Super Bowl

La edición 56 del Super Bowl se llevará a cabo este domingo con el enfrentamiento entre Los Ángeles y Cincinnati, en punto de las 17:30 horas, en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, y aunque el deporte es el plato fuerte, como cada año el espectáculo del medio tiempo es un evento muy importante.

A pesar de que muchos aficionados y no aficionados al futbol americano estarán al pendiente del medio tiempo del partido, existen algunas superestrellas que han decidido no participar o simplemente no han sido invitados.

Por esa razón, aquí te hablamos de quienes han sido los cantantes y bandas que no han participado en este tan esperado evento.