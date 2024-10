Adele se conmueve y llora al ver a Céline Dion en Las Vegas

Mientras interpretaba “When We Were Young”, Adele notó la presencia de Dion en un palco lateral del Colosseum en el Caesars Palace.

El show forma parte de la residencia que la artista tiene programada en el mítico teatro de Las Vegas bajo el nombtre de “Weekends With Adele”. La última de estas presentaciones será el próximo 23 de noviembre.

El público, emocionado por el encuentro, aplaudió y ovacionó mientras las dos cantantes se secaban las lágrimas del rostro. Momento que dejó a todos conmovidos.

En 2018 Adele asistió a un concierto de Dion en el Colosseum y la visitó en los camerinos, ocasión que la intérprete de “My heart will go on” compartió en Instagram tras el evento y señaló: “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos... ¡La quiero mucho!”.

Adele también escribió en redes sobre aquel momento: “¡Reina Céline! Qué espectáculo, uno de los momentos más destacados de mi vida. Gracias por la atención a tu público y tu increíble sentido del humor. ¡Feliz Año Nuevo, señora!”.