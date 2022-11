$!Adiós al artífice de la Nueva Trova, Pablo Milanés

También Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, donde se presentaría el cantautor el 30 de noviembre, lamentó el deceso de Milanés.

“Duele la muerte de Pablo Milanés. Nos queda su bella música y letras y el hasta siempre. ...Todavía yo no sé si volverá, Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que dá...”