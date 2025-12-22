‘Adiós’, al personaje de ‘Burrita Burrona’ anuncia Momo Guzmán

El creador de contenido Momo Guzmán confirmó el retiro definitivo del personaje Burrita Burrona, una de las figuras más populares de la escena drag y redes sociales en México.

Tras cuatro años de éxito en redes y shows en vivo, Momo Guzmán confirmó que dejará el personaje para iniciar una nueva etapa personal y artística.

El anuncio fue realizado por Momo Guzmán, creador e intérprete del personaje, al finalizar el show navideño celebrado en la Ciudad de México la noche del 21 de diciembre de 2025 y se presentó en medio de crecientes rumores sobre una posible ruptura y diferencias con su compañera de escenario, la drag queen Turbulence.