‘Adiós’, al personaje de ‘Burrita Burrona’ anuncia Momo Guzmán

El creador de contenido Momo Guzmán confirmó el retiro definitivo del personaje Burrita Burrona, una de las figuras más populares de la escena drag y redes sociales en México.
Tras cuatro años de éxito en redes y shows en vivo, Momo Guzmán confirmó que dejará el personaje para iniciar una nueva etapa personal y artística.
El anuncio fue realizado por Momo Guzmán, creador e intérprete del personaje, al finalizar el show navideño celebrado en la Ciudad de México la noche del 21 de diciembre de 2025 y se presentó en medio de crecientes rumores sobre una posible ruptura y diferencias con su compañera de escenario, la drag queen Turbulence.
Una publicación compartida por Momo Guzmán (@momoguzmann)
La dupla, que ganó notoriedad por sus videos y presentaciones, enfrenta especulaciones sobre la relación laboral ante la decisión de Guzmán.
En su comunicado público, Momo Guzmán expresó emoción y gratitud hacia las personas que acompañaron el desarrollo de Burrita Burrona.
“Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás... han pasado 4 años desde que inicio este proyecto, en donde hemos vivido muchas cosas juntos, pero sin duda lo más lindo e invaluable ha sido conocerlos a todos ustedes: Mis ampones”, escribió el artista.
El mensaje incluyó agradecimientos a los seguidores, marcas, equipo de trabajo y amigos que le acompañaron en la trayectoria. Guzmán subrayó que, a raíz de este personaje, consiguió darle “un mejor estilo de vida a mis padres, mis hermanos y mi abuela”. Para el creador, este logro marcó el punto más importante del proyecto.