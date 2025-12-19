Admite juez la demanda de Christian Nodal contra Cazzu

La acción legal, presentada el 4 de noviembre de 2025, fue aceptada pocos días después tras comprobar que cumplía con los requisitos legales y la fundamentación establecida por el juez de la causa.

La demanda presentada por Christian Nodal contra la cantante Cazzu y que se había dicho no había procedido, sí fue admitida por un juez en Jalisco, a pesar de que la cantante y su hija residen actualmente en Argentina, confirmó José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en entrevista con Despierta América.

Álvarez Pulido explicó que la admisión de una demanda en un país distinto al de residencia de la demandada se fundamenta en la ley mexicana y la argumentación específica del juez, señala milenio.com

“A final de cuentas un tema específicamente de fondo yo me encontraría imposibilitado para informarlo de una manera puntual en un medio de comunicación. El juez que recibió el caso argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable”, señaló el funcionario.

El proceso se mantiene en su primera fase, pendiente de la notificación a Cazzu. El presidente del Tribunal detalló que “la notificación se llevará a cabo por medio de una carta rogatoria” dirigida a las autoridades argentinas, un procedimiento común cuando una de las partes reside en el extranjero.

Debido a que los juzgados en México entrarán en receso por vacaciones, la notificación a la cantante podría realizarse hasta enero del próximo año. Christian Nodal busca que el juez defina no solo la custodia de su hija con Cazzu, sino también los términos de convivencia que garanticen que el vínculo afectivo entre padre e hija se mantenga sólido.

Asimismo, solicita medidas económicas provisionales que cubran las necesidades básicas de la menor mientras el proceso continúa. Sobre estos puntos específicos, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, explicó.

“La petición inicial que se recibe va enfocada a tres puntos básicamente: al tema de buscar un régimen tanto en cuanto es la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver convivencias para mantener ese lazo afectivo, esa comunicación, ese cobijo, todo lo que significa el acercamiento con una persona que es tu hijo o tu hija, y también entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llamar a juicio”.

En términos concretos, Nodal busca que se defina quién tendrá la custodia legal de su hija con Cazzu, establecer reglas claras para las convivencias y visitas, y fijar una pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el caso de fondo. Estas medidas buscan garantizar el bienestar de la menor y mantener su vínculo afectivo con ambos padres.

El magistrado explico que si en algún momento las autoridades solicitan un encuentro entre Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, Cazzu, los cantantes podrían verse cara a cara o también utilizarían los recursos tecnológicos para conectarse a través de videoconferencias, en dado caso de que sea solicitado un encuentro.