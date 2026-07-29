Adquiere Anne Hathaway los derechos cinematográficos de la novela ‘Yesteryear’

Yesteryear es un libro que se había convertido en fenómeno mucho antes de llegar a las librerías: antes incluso de ser publicado en el país de origen de la autora, Estados Unidos, detalla elle.com

La sátira sigue a una influencer “tradwife” (esposa tradicional) millonaria que romantiza la vida del siglo XIX en redes sociales y, de repente, despierta en la década de 1850, obligada a vivir sin comodidades modernas.

Anne Hathaway adquirió los derechos cinematográficos de la novela Yesteryear , escrita por Caro Claire Burke, a través de su productora, y protagonizará la adaptación.

El libro fue publicado en abril de 2026 en Estados Unidos por Alfred A. Knopf, el sello que ganó la puja de los derechos entre las 15 editoriales que los querían.

Tanto potencial le veían a Yesteryear que Amazon MGM Studios compró los derechos para llevarlo al cine en julio de 2024, casi dos años antes de llegar a las librerías.

Se hizo con tanta antelación que Anne Hathaway, productora y protagonista de la película, aparece mencionada en los agradecimientos de Caro Claire Burke.

La novela presenta a Natalie, una mujer obsesionada con encarnar a la tradwife cristiana perfecta y compartir contenido ideal.

Su marido es una especie de vaquero, tiene seis hijos perfectos y dirige una granja en la que todo es idílico: la leche cruda, los huevos del gallinero, una cocina casi rústica. Así ha conseguido 8 millones de followers y el odio de muchas feministas, pero detrás de esto hay una realidad que no se conoce: casi todo es un montaje para forrarse.

Lo bueno viene cuando, una mañana, Natalie despierta en una casa que no es la suya. Está su marido, tiene sus hijos... pero algo no cuadra. No hay electricidad sino una chimenea, los niños visten de forma andrajosa y su marido es un granjero competente.

Se ha levantado en 1855 y ahora tiene que cargar leños y lavar la ropa a mano. ¿Es un reality show? ¿Está en una película de Shyamalan? Cuando sufre un accidente en el bosque, Natalie sabe que tiene que escapar de ahí lo antes posible.

Yesteryear, primera novela de Caro Claire Burke -copresentadora de Diabolical Lies, un podcast de política y cultura- va alternando dos líneas temporales en cada capítulo: en una de ellas se narra la vida de Natalie en 1855 y en la otra, cómo evolucionó desde niña hasta el momento en el que viaja al pasado.

Burke, antes de dar el paso a novelista, se dio a conocer en TikTok comentando temas sobre feminismo y el fenómeno tradwife, de ahí su conocimiento del tema.

Yesteryear es una crítica feroz de las tradwives y su expansión en las redes sociales y aborda la maternidad, el matrimonio, la religión y el hecho de ser mujer, criticando a todas aquellas que lo consideran un espectáculo performativo.

La novela brinda una reflexión sobre esa obsesión que se tiene por volver atrás en el tiempo, en general, sin conocer cómo eran las cosas en el pasado, validándolo porque sí, y llevándolo hasta sus últimas consecuencias.