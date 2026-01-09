$!Adquiere Neymar Jr, una réplica del legendario ‘Batimóvil Tumbler’

El futbolista brasileño Neymar Jr., conocido tanto por sus habilidades dentro de la cancha como por su estilo de vida llamativo fuera de ella, ha adquirido una réplica del legendario Batimóvil (Tumbler), el vehículo emblemático de la trilogía El Caballero de la noche dirigida por Christopher Nolan. La noticia fue confirmada por diversos medios internacionales tras la publicación del propio jugador en sus redes sociales, donde mostró el auto en su colección privada. La réplica del Batimóvil costó aproximadamente 1.3 millones de libras esterlinas (equivalente a más de 1.5 millones de dólares) y fue construida a lo largo de tres años por un grupo de alrededor de 50 especialistas.

En su publicación de Instagram, Neymar acompañó las fotografías del vehículo con la frase “Dreams can come true” (Los sueños pueden hacerse realidad), destacando la realización de una fantasía personal que combina su pasión por Batman con su afición por los autos personalizados. El modelo adquirido por Neymar se basa en el Tumbler, la versión del Batimóvil que apareció en las películas Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012). Esta interpretación del vehículo se caracteriza por un diseño robusto, estilo militar y presencia imponente, muy distinto de los autos deportivos convencionales, señala elimparcial.com Nolan reinventó el Batimóvil como una máquina pesada con inclinaciones tácticas, diferente de las versiones más clásicas del cómic. En El Caballero de la noche, el Tumbler refuerza la estética oscura y visceral de Gotham City y acompaña la narrativa de un héroe más realista y físico. La réplica construida para Neymar no solo se parece al Batimóvil de las películas, sino que incorpora componentes reales y un motor potente, aunque no está homologado para circular en la vía pública.

-Motor V8: equipado con un motor de ocho cilindros que entrega entre 450 y 525 caballos de fuerza, ofreciendo potencia considerable aunque limitada a uso privado. -Construcción artesanal: el cuerpo del auto fue fabricado con materiales como acero, fibra de carbono y fiberglass, montado sobre un bastidor personalizado. -No homologado para la vía pública: al carecer de elementos como espejos, luces y placas oficiales, el Batimóvil no puede conducir legalmente en calles o carreteras, por lo que su uso se restringe a propiedades privadas o exhibiciones.