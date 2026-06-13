$!Adrián Cota anima Olas Altas en la ‘Fiesta del Futbol’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cantante Adrián Cota puso un gran ambiente este sábado en el escenario instalado en Olas Altas frente a El Venadito, en el evento denominado “Mazatlán, la Fiesta del Futbol”, organizado por Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Locales y turistas se congregaron en el área frente al mar para disfrutar de la música del sinaloense integrante de la agrupación Los Hermanos Cota, de Guasave.

Canciones como “Lloviendo estrellas” y “PDV”, de su nuevo álbum, fueron las que se dejaron escuchar durante su presentación.