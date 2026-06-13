$!Adrián Cota anima Olas Altas en la ‘Fiesta del Futbol’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cantante Adrián Cota puso un gran ambiente este sábado en el escenario instalado en Olas Altas frente a El Venadito, en el evento denominado “Mazatlán, la Fiesta del Futbol”, organizado por Secretaría de Turismo de Sinaloa.
Locales y turistas se congregaron en el área frente al mar para disfrutar de la música del sinaloense integrante de la agrupación Los Hermanos Cota, de Guasave.
Canciones como “Lloviendo estrellas” y “PDV”, de su nuevo álbum, fueron las que se dejaron escuchar durante su presentación.
“Y si tú estas orgulloso de ser sinaloense, los quiero escuchar”, gritó Adrián al momento que inició la canción “Boujee”, con lo que culminó su espectáculo.
El cantante mantuvo a la audiencia entretenida previo a la presentación del puertorriqueño Guaynaa.
El público, que en su mayoría portaba jersey de la Selección Nacional, disfrutó posteriormente de la música del DJ Cheke Vargas.