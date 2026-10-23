Adrián Cota destaca mensaje de Alejandro Sanz para Sinaloa

La buena música y un mensaje de esperanza marcaron la presentación de Alejandro Sanz en el Chevron Park de Los Mochis, donde el cantante español se reencontró con sus seguidores sinaloenses el jueves 22 de octubre, como parte de su gira “¿Y ahora qué?”.

Tras el concierto, el cantante sinaloense Adrián Cota dedicó unas palabras al intérprete español a través de sus redes sociales, en las que destacó el significado de su visita y el mensaje que compartió con el público.

“Alejandro Sanz gustazo verte, mi más grande admiración siempre. Algunos vienen a dar conciertos, otros vienen a sembrar esperanza. Gracias por recordarle a Sinaloa que su corazón también canta”, escribió Cota.

La presentación de Sanz reunió a sus seguidores en una velada en la que las canciones de su repertorio fueron acompañadas por las voces del público.

El cantautor subió al escenario alrededor de las 21:00 horas y abrió el espectáculo ante la emoción de los asistentes.

Durante el concierto, el artista interpretó temas reconocidos de su trayectoria, entre ellos “Corazón partío”, “Amiga mía”, “Y, ¿si fuera ella?” y “El alma al aire”, canciones que han acompañado distintas etapas de su carrera y que fueron coreadas por los asistentes.

La gira “¿Y ahora qué?” permitió al público de Los Mochis disfrutar por primera vez de su espectáculo en esta ciudad, en un encuentro esperado por sus seguidores del norte de Sinaloa.

Además de la música, Sanz compartió un mensaje de ánimo para la región. Al inicio de su presentación expresó: “Ánimo, Mochis” y deseó paz para los sinaloenses, palabras que dieron un significado especial a su visita.

El mensaje también tuvo eco entre artistas de la entidad, como Adrián Cota, quien reconoció la importancia de que figuras de la música aprovechen sus escenarios para transmitir palabras de aliento.

La presentación en Los Mochis formó parte del recorrido del cantante español por México, donde continúa acercándose a sus seguidores con un repertorio que combina canciones emblemáticas y temas de su etapa más reciente.