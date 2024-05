Es conocido que la cantante no ha tenido muy buenas experiencias en sus noviazgos y tampoco sus parejas, pues tan solo Nodal y Lupillo Rivera se tatuaron algo referente a ella para después arrepentirse.

Tras la publicación del tema 300 noches y el furor que generó la colaboración entre Belinda y Natanael Cano, los distintos fans de ambos artistas mencionan que se podría venir una posible relación amorosa entre ambos, algo que le piden al exponente de corridos tumbados no haga.

Aunque aún no hay ninguna relación más allá de una amistad y de trabajo musical, Natanael Cano se mostró bastante agradecido con Belinda tras su canción 300 noches.

Por medio de un clip en la cuenta de Belinda se difundió un fragmento de esta plática en la que ‘Nata’ dice estar muy agradecido con ella, detalla mvs.com

“Como que siento que este año yo ya no quería hacer nada, pues Belinda llegó y me revivió y me despertó algo muy grande en mi carrera para mí, entonces ahora quiero seguir echándole ganas, ¿sabes?”, expresó el mexicano.

Ante esto, ‘Beli’ dejó ver una cara sonrojada y feliz, así como agradecida de igual manera por las palabras que le dedicó el cantante. “Ay, Nata, qué bonito, quiero llorar”, mencionó entre risas y pequeñas lágrimas.