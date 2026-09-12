Aeropuerto de Nashville, será rebautizado, con el nombre de la cantante Dolly Parton

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville aprobó por unanimidad iniciar el proceso para incorporar el nombre de la cantante al Nashville International Airport (BNA). El nombre definitivo todavía no está decidido.

La propuesta llegó pocas semanas después de la muerte de Parton, quien falleció el 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer.

El aeropuerto de Nashville será rebautizado en honor a Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y una de las mujeres que más han contribuido a proyectar la identidad cultural de Tennessee.

La autoridad aeroportuaria informó que trabajará con las partes involucradas para determinar cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton a la identidad de la terminal, señala quien.com

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, había planteado días antes la posibilidad de nombrar el aeropuerto en honor a la cantante y señaló que representantes de su familia estaban abiertos a la propuesta.

El BNA es la principal puerta aérea de Nashville y cerró el año fiscal con un récord de 26.7 millones de pasajeros. Actualmente conecta la ciudad con más de 100 destinos sin escalas.

El homenaje tiene un significado especial porque la historia de Dolly Parton está profundamente ligada a Tennessee.

Nacida en 1946 en Sevier County, en el este del estado, creció en una familia de escasos recursos y comenzó a cantar desde niña. A los 13 años se presentó en el Grand Ole Opry y, después de terminar la preparatoria, se mudó a Nashville para desarrollar su carrera.

Desde ahí construyó una trayectoria que trascendió el country con canciones como Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors y la célebre I Will Always Love You.

Parton vendió más de 100 millones de discos y recibió 11 premios Grammy. También ingresó al Country Music Hall of Fame, al Songwriters Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame.

Durante décadas, Parton se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la cultura estadounidense gracias también a su trabajo como actriz, empresaria, autora y filántropa.

En 1995 creó Dolly Parton’s Imagination Library, programa que comenzó en Tennessee y que entrega libros gratuitos a niños. Hasta ahora ha distribuido más de 300 millones de ejemplares.

Su relación con Tennessee también quedó plasmada en Dollywood, el parque temático ubicado cerca de la región donde creció y que se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos del estado.