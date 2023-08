Las estrellas no están exentas de las penurias de las huelgas de Hollywood, y Billy Porter está hablando claro al respecto. En una entrevista concedida al Evening Standard, la estrella de Pose afirmó que tiene que poner a la venta su casa debido a las huelgas de actores y guionistas.

“Y no sé cuándo vamos a volver al trabajo. La vida de un artista, hasta que no ganas una fortuna, cosa que todavía no he ganado, sigue siendo cheque a cheque —dijo a la publicación—. Se suponía que iba a participar en una nueva película y en un nuevo programa de televisión que empezaba en septiembre. Nada de eso va a ocurrir”.