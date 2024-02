La cantante colombiana, Shakira, lanzará un nuevo álbum llamado, Las mujeres no lloran y, como era de esperarse, la expectativa entre sus fanáticos está al tope debido a que habían pasado siete años desde su último lanzamiento, El Dorado (2017).

Durante el juego del Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, la cantante colombiana realizó un importante anuncio en el que, sin dar a conocer muchos detalles, dejó entrever lo que sería su próximo gran proyecto.

Aunque se desconocía si sería un nuevo álbum o una gira de conciertos, finalmente en la mañana del jueves 15 de febrero se reveló que el proyecto se trata nada más y nada menos que de su décimo segundo álbum musical.

“Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, afirmó la cantante.

“La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.