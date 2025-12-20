$!Agota Shakira su residencia en Centroamérica en sólo 24 horas

Shakira, una de las artistas latinas más influyentes del mundo, pone su firma en un nuevo hito para la industria del entretenimiento regional al agotar las tres fechas de su residencia en Centroamérica en menos de 24 horas. A través de Instagram, la artista colombiana celebró el sold out y deslizó que tiene más sorpresas entre manos. “¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, afirmó Shakira.

La respuesta masiva del público fue innegable tras iniciar la venta oficial de boletos este 17 de diciembre. Usuarios en redes sociales habían reportado filas virtuales de hasta cuatro horas de espera para adquirir entradas en los diversos sectores disponibles. Los precios de las localidades oscilaron entre los 45 y 275 dólares, señala infobae.com La fase centroamericana de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido descrita como una puesta en escena de alto nivel técnico y artístico, señala Las presentaciones están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, que se prepara para recibir a más de 82 mil fanáticos provenientes de múltiples países de la región.