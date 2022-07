Aunque salió saludando a los presentes y consciente aguardará reposo, por lo que su manager Michael Vrionis confirmó que su show de este miércoles en The Pavilion en Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, está pospuesto.

Después del incidente, Santana mandó un mensaje a través de Facebook: “A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien tomándonos las cosas con calma. Me olvidé de comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, escribió el músico.