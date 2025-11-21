$!Agradece Fátima Bosch todo el apoyo recibido con un mensaje motivador

Tras haber sido coronada como la mujer más bella en e Certamen Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, aprovechó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que recibió. En sus redes sociales como X, la oriunda de bello estado de Tabasco compartió sentirse súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración.

“Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenia que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo. Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas”, escribió. Agregó “Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo. A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr”.

De igual manera hizo un llamado a las mujeres a que nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor, y que si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. “El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra”, resaltó. Celebran su triunfo Tras su triunfo en Tailandia, las redes sociales estallaron en felicitaciones hacia la mexicana, sumándose a estas distintas personalidades, una de ellas fue Samuel García, Gobernador del Estado de Monterrey.

Quien también se sumó a las felicitaciones fue Alejandro Moreno, Senador de la República. “¡Muchas felicidades a Fátima Bosch por su magnífico triunfo en el certamen Miss Universo 2025! Sin duda, un orgullo para México y un ejemplo de talento, carácter y determinación”, escribió. Agregó que Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente; mujeres que inspiran, que rompen barreras y que ponen en alto el nombre del país en el mundo. “¡Enhorabuena por esta victoria que significa la cuarta corona que México conquista en la historia de la competencia!”.

La Presidenta de México Claudia Sheimbaum también envió una felicitación a la tabasqueña. Durante su conferencia mañanera, la presidenta felicitó a la tabasqueña Fátima Bosch, de 25 años, por haberse coronado como Miss Universo 2025.

