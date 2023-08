Julio Preciado acompañado de su banda Perla del Pacifico protagonizó la velada al dar inicio su concierto con las baladas, Si me dejas ahora y Lo pasado, pasado, de José José. Luego de interpretar ambas melodías, se dejó ver una proyección del cantante en donde se refleja el largo viaje que ha tenido en su carrera artística, luego de ser el vocalista de la Banda El Limón, y posteriormente de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, la Madre de Todas las Bandas.

Agradece el respeto y reconocimiento a su trayectoria

Previo a su concierto y al homenaje que le realizaron, Julio Preciado en conferencia de prensa agradeció la distinción.

“Muchas gracias a la Asociación de empresarios que me hacen este reconocimiento, y en vida que es mejor que sea en vida, que es lo más importante”, dijo.

El cantante mazatleco se mostró muy contento de los jóvenes que vienen repuntando en este género y que participan en su homenaje.

”Estoy contento de ver a mucha gente joven que está destacando en este género y que viene a formar parte del elenco de esta noche y este homenaje que amablemente los empresarios me están haciendo y me da gusto ver que tengan ese respeto por la trayectoria de Julio Preciado, que es lo que más me da gusto y bien dicen que lo que se siembra, cosechas”.

Dijo que ha habido una reinvención total de Julio en estos últimos 5 años, pero agradece tener todavía esa voz, que le gusta al público. Añadió que el reencuentro que tuvo hace un año con la Banda El Recodo fue muy satisfactorio y algo extraordinario.

En la conferencia anunció más proyectos, entre ellos, algunos duetos, ya que dijo estar en pláticas para hacer una gira con Julión Álvarez, en Estados Unidos.

Julio agregó que esta carrera le ha dado grandes satisfacciones, pero que hoy en día da gracias a Dios por estar bien y vivo con esa voz.

“En estos 35 años he cumplido todos mis sueños, hice duetos con Juan Gabriel, Rocío Durcal, Vicente Fernández, José José, y creo que los de ahorita lo puedan decir”, compartió.

“El hecho de estar vivo aquí esta noche, eso ya es una meta que estoy cumpliendo, vivo el solo por hoy, soy una persona nueva, rehabilitada”.

Anunció que sigue en pie su retiro en la música y de los escenarios durante el Carnaval de Mazatlán 2025. El cantante Julio Preciado ya tiene todo planeado, pues dentro de dos años cumple 25 años de haber sido coronado como, entonces se le llamaba, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán, y será el momento ideal para hacer lo que ha venido anunciando: dejar la música para descansar.

Desde que comenzó con complicaciones por la trombosis en una de sus piernas, y el transplante de riñón que le hicieron en 2020, comenzó a anunciar su retiro artístico, pero ahora, tiene clara la fecha y cómo será.

“El Gigante de la Banda” planea desfilar así como lo hizo en el año 2000, pero esta vez lo acompañará su hija Yuliana, y sus nietos, en donde tendrá su propia carroza así como lo hicieron Banda MS este 2023, Los Recoditos en el 2020, y El Recodo en el 2019.