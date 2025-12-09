Agreden a vocalista de Titanes de Durango en pleno concierto

El vocalista de la banda de regional mexicano fue consciente de la euforia del público al escuchar sus canciones, por lo que entiende que este tipo de situaciones puedan presentarse de manera inesperada.

Aunque el video no muestra el momento del golpe, se puede ver a Sergio Sánchez Ayón hablando sobre esta situación, comentando que no se molestó por el golpe, pero reconociendo que sí le dolió.

En redes sociales se volvió viral una grabación del vocalista de la agrupación de regional mexicano Los Titanes de Durango hablando con la audiencia tras ser golpeado en el rostro por una botella de cerveza.

“La neta no hay pedo, hay que perdonar. Si nosotros estamos haciendo el pinc** ambiente y el desmadre, pues aténgase a las consecuencias... Mentira, sí me dolió”, explicó el cantante, desatando la euforia de todos los presentes. Usuarios en redes sociales elogiaron la buena respuesta del talento, pero condenaron el actuar de la persona que golpeó al cantante.

Desafortunadamente, Sergio explicó que no es la primera vez que recibe un golpe así durante un concierto, pues ya se volvió costumbre que los asistentes a sus conciertos lancen botellas mientras ellos cantan, señala milenio.com

Aseguran que no cualquier artista hubiera reaccionado de esa manera, pues más de uno hubiera abandonado el escenario tras ser golpeado en el rostro con una botella.

Luego de su discurso, Sergio Sánchez continuó con su concierto con la energía que caracteriza a ‘Los Titanes de Durango’.

“No entiendo la gente que lanza botes o botellas en los conciertos”, ”Hubiera sido otro artista con eso fácilmente para el show y se va”, ”Al final fue como en se vale con el Arremangala Arrempujala jajajaja”, “Que bien que no se agüita como otros, le avientan y de volada a sacarlo oh hacerla de pedo”, ”Que pasara por la mente de los gatos que hacen eso?”, son algunas de las reacciones.