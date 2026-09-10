‘Agua’, el nuevo tema que lanzan Shakira y Maluma

Shakira y Maluma están listos para volver a unir sus voces. Los cantantes colombianos sorprendieron a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración musical que llevará por título Agua y llegará a plataformas el próximo 17 de septiembre.
El anuncio fue compartido por ambos artistas en sus redes sociales, donde publicaron una fotografía en la que aparecen juntos y acompañaron la imagen con un breve mensaje que rápidamente despertó la expectativa de sus fans.
“Agua. 17.09.26 Nos fuimos Mundial”.
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Con esta publicación, Shakira y Maluma confirmaron su regreso al estudio como dupla, ocho años después de su última canción en conjunto, detalla quien.com
Aunque todavía no han revelado cómo sonará el nuevo tema ni si forma parte de algún próximo proyecto discográfico, la fecha de estreno ya está definida.
Con el estreno programado para el 17 de septiembre de 2026, los cantantes colombianos vuelven a apostar por una fórmula que ya les dio grandes resultados.
La expectativa ahora está puesta en descubrir si Agua conseguirá repetir el impacto de Chantaje y Clandestino.
La nueva canción llega después de dos colaboraciones que se convirtieron en referentes de la música latina. La primera fue Chantaje, lanzada en 2016 como parte del álbum El Dorado de Shakira
El tema rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos de aquella etapa de la carrera de la cantante y destacó por la combinación de sus voces y por la química que mostraron en el video musical.
Dos años después, los colombianos repitieron la fórmula con Clandestino, una canción que también consiguió una importante presencia internacional y que mantuvo a ambos artistas dentro de las listas de popularidad.
Ahora, Agua representa su tercer encuentro musical y vuelve a reunir a dos de los nombres más reconocidos de Colombia en la escena internacional.