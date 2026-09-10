‘Agua’, el nuevo tema que lanzan Shakira y Maluma

Shakira y Maluma están listos para volver a unir sus voces. Los cantantes colombianos sorprendieron a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración musical que llevará por título Agua y llegará a plataformas el próximo 17 de septiembre. El anuncio fue compartido por ambos artistas en sus redes sociales, donde publicaron una fotografía en la que aparecen juntos y acompañaron la imagen con un breve mensaje que rápidamente despertó la expectativa de sus fans. “Agua. 17.09.26 Nos fuimos Mundial”.

Con esta publicación, Shakira y Maluma confirmaron su regreso al estudio como dupla, ocho años después de su última canción en conjunto, detalla quien.com Aunque todavía no han revelado cómo sonará el nuevo tema ni si forma parte de algún próximo proyecto discográfico, la fecha de estreno ya está definida. Con el estreno programado para el 17 de septiembre de 2026, los cantantes colombianos vuelven a apostar por una fórmula que ya les dio grandes resultados.