Al igual que Bad Bunny, debutará Bizarrap en ‘Toy Story 5’ con un excéntrico personaje

El productor musical argentino Bizarrap continúa ampliando su carrera más allá de la música. Este lunes se confirmó que formará parte del elenco de doblaje en español de Toy Story 5, la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas en la historia de la animación. La noticia fue difundida mediante un comunicado de The Exclusive Agency, representante del artista, donde se detalló que Bizarrap prestará su voz a un nuevo personaje llamado “Santa de Jardín”, una incorporación inédita dentro del universo de juguetes que Pixar presentará en esta nueva aventura.

Con esta participación, el creador de las famosas Bizarrap Sessions hará su debut en la pantalla grande y se sumará a la lista de figuras de la música que han colaborado con Disney y Pixar en proyectos cinematográficos de gran alcance. De acuerdo con la información difundida por la agencia que representa al productor argentino, Bizarrap interpretará a “Santa de Jardín”, descrito como un personaje excéntrico, protector y muy particular dentro de la comunidad de juguetes, señala elimparcial.com

Bizarrap dará vida a un santa de jardín.

Aunque Pixar mantiene bajo reserva gran parte de la trama, se sabe que este nuevo personaje tendrá participación importante dentro de la historia y compartirá algunas escenas con otro de los nuevos juguetes que aparecerán en la película. La llegada de Santa de Jardín forma parte de la estrategia del estudio para renovar el universo de Toy Story con personajes que conecten con nuevas generaciones sin perder la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno mundial. Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio es que el personaje de Bizarrap coincidirá en pantalla con otro juguete cuya voz será interpretada por Bad Bunny.

El personaje de Bizarrap coincidirá en pantalla con otro juguete cuya voz será interpretada por Bad Bunny.

Según la información revelada hasta ahora, el artista puertorriqueño dará voz a un personaje conocido como “pizza con anteojos”, una de las nuevas incorporaciones que tendrá la franquicia. La combinación de dos de las figuras más influyentes de la música latina actual dentro de una producción de Pixar ha generado una fuerte expectativa entre los seguidores de ambos artistas. Las redes sociales reaccionaron rápidamente al anuncio, donde miles de usuarios celebraron la presencia de dos referentes de la música urbana y la cultura popular latinoamericana en una de las películas más esperadas de los próximos años.

Bad Bunny será “Pizza with sunglasses” en Toy Story 5. pic.twitter.com/VEf89FSkh2 — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) May 26, 2026