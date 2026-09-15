$!Al ritmo de los 90s Pop Tours celebran sinaloenses ser mexicano

Tras la ceremonia oficial encabezada por la Gobernadora Interina Graciela Domínguez Nava, el espectáculo del del 90s Pop Tour dio inicio con la participación del grupo Playa Limbo, brindando un recorrido de sus éxitos con El eco de tu voz, El tiempo de ti, entre otras.

A ritmo del espectáculo del 90s Pop Tour, y de la música sinaloense, miles de sinaloenses celebraron ser mexicanos, durante la tradicional fiesta del Grito de Independencia, reuniéndose en la explanada del Palacio de Gobierno.

En este concierto generacional, ahora tocó el turno al grupo Mercurio, el trío subió lleno de energía y buena vibra acompañado de Benny Ibarra, Litzy y Caló interpretando un intro con algunos temas irónicos de cada agrupación.

Previo a su salida, las familias sinaloenses disfrutaron de un espectáculo artístico cultural con la presencia de artistas locales, entre ellos el dueto Music Star, quienes al ritmo de cumbias comenzaron la fiesta, deleitando a los presentes con temas como Que bello, el. .viejo del sombrero, Tienes espinas el rosal, La cadeneta, Mi cucú, La parabólica, Nube gris, La mini mini y un mix de Selena.

Después de ese gran inicio, la fiesta continuó con la participación de la Compañía Folclórica Sinaloense, quienes presentaron el espectáculo denominado Sinaloa Tierra Fértil y Danzantes.

Durante su presentación bailaron Sones de tambora, Boda mestiza, Alegoría del mar, Carnaval de Guamúchil y Comparsas de Carnaval. Cabe destacar que este espectáculo participaron más de 54 bailarines.

Tras darse a conocer que el cantante Alex Fernández no se presentaría en Culiacán dentro de estos festejos debido a un problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia en Guadalajara, quien tomó su lugar fue la cantante sinaloense Carolina Ross, quien acompañada de música de mariachi deleitando a los presentes con una serie de conocidos temas que fueron aplaudimos por el público.

La voz melódica de la nueva figura del regional mexicano, arriba al escenario para regalar los temas como El Sinaloense, “Muchas gracias por la invitación, por apoyarme en este proyecto, en este sueño, miles gracias, vamos a pasarla genial esta noche” , expresó.

Con la música del Mariachi Azteca interpretó las piezas Serenata Huasteca, Si nos dejan, De qué manera de olvido, Échame a mi la culpa, Te pareces tanto a mí, Porqué me haces llorar, Ahora soy yo, Mi mayo anhelo, El color de tus ojos, también recordó a Jenny Rivera con el tema El hombre que mas te amo, entre muchas otras que fueron del gusto del público.