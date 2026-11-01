Al ritmo de ‘Thriller’, celebra Cristian Castro Halloween, durante concierto

Cristian Castro volvió a sorprender al público, pero esta vez no necesitó interpretar uno de sus éxitos románticos para llamar la atención.

Durante uno de sus conciertos, el cantante mexicano dejó salir su lado más divertido al bailar al ritmo de Thriller, el emblemático tema de Michael Jackson, en un momento que conectó con la temporada de Halloween y provocó reacciones entre los asistentes.

El intérprete se animó a seguir el ritmo de una de las canciones más reconocidas del Rey del Pop y convirtió el escenario en una pista de baile.

Su participación llamó la atención por mostrar una faceta distinta a la que suele presentar cuando interpreta sus baladas. Una vez más, Castro demostró que también disfruta jugar con su imagen y sorprender a sus seguidores durante sus espectáculos.