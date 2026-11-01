Al ritmo de ‘Thriller’, celebra Cristian Castro Halloween, durante concierto

Cristian Castro volvió a sorprender al público, pero esta vez no necesitó interpretar uno de sus éxitos románticos para llamar la atención.
Durante uno de sus conciertos, el cantante mexicano dejó salir su lado más divertido al bailar al ritmo de Thriller, el emblemático tema de Michael Jackson, en un momento que conectó con la temporada de Halloween y provocó reacciones entre los asistentes.
El intérprete se animó a seguir el ritmo de una de las canciones más reconocidas del Rey del Pop y convirtió el escenario en una pista de baile.
Su participación llamó la atención por mostrar una faceta distinta a la que suele presentar cuando interpreta sus baladas. Una vez más, Castro demostró que también disfruta jugar con su imagen y sorprender a sus seguidores durante sus espectáculos.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristian.castro)
Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristian.castro)
La elección de Thriller resultó especialmente oportuna por las fechas, pues la canción se ha convertido en un símbolo de Halloween. Desde su lanzamiento en 1982, el tema y su famoso videoclip protagonizado por zombis forman parte del imaginario colectivo de esta celebración.
Sus pasos de baile siguen siendo reproducidos en fiestas, disfraces y homenajes al fallecido Michael Jackson, señala infobae.com
El momento protagonizado por Cristian Castro despertó curiosidad entre quienes lo reconocen principalmente por sus interpretaciones románticas.
Aunque su repertorio está asociado con baladas como Azul, Por amarte así y Lloviendo estrellas, el cantante también ha demostrado que puede incorporar momentos inesperados a sus presentaciones para conectar con el público.
Thriller es una de las producciones más emblemáticas de Michael Jackson. Su videoclip, en el que el cantante estadounidense aparece rodeado de criaturas de terror, revolucionó la industria musical y convirtió su coreografía en una referencia mundial.
A más de cuatro décadas de su estreno, continúa siendo una de las piezas imprescindibles durante octubre.
Por eso, el baile de Cristian encontró un escenario ideal en plena temporada de disfraces y celebraciones. La referencia al Rey del Pop aportó un toque de nostalgia a su concierto y permitió que los asistentes disfrutaran de un momento diferente, alejado de las interpretaciones sentimentales que caracterizan buena parte de su carrera.