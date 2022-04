Alaska recuerda que a Raúl Velasco no le gustó su imagen

“No le gustó mucho a Raúl Velasco mi imagen y lo dijo. Entonces empezó a llamar gente, como era en directo, yo creo recordar, no me acuerdo, estará ahí grabado, que llamó una maestra y dijo 'señor Velasco no usted puede juzgar a las personas por como van vestidas' ya partir de ahí él dijo 'pues es verdad'”, grabó Alaska.

En aquel polémico episodio, Raúl Velasco le dijo a María Olvido Gara Jova, mejor conocida como Alaska, que le pareció sumamente extraño que teniendo una apariencia tan extravagante y “punk” cantara melodías tan “fresas”, por lo que le pidió que tratara de explicar la esencia que intentaba proyectar.

Ante lo cual, Alaska le explicó a Raúl Velasco que el hecho de vestir de cierta manera no definió totalmente sus gustos ni su personalidad, agregando que buscaba eliminar los estereotipos y prejuicios de la época.

Sin embargo, el polémico presentador siguió insistiendo en el tema e incluso refirió que su imagen se podría asociar con drogas, promiscuidad y otros aspectos negativos.

Por su parte Alaska reconoció que su relación con Raúl Velasco fue estupenda, al grado de que cada que su banda venía a México eran muy bien recibidos en Siempre en Domingo.